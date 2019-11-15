СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-15T11:20:13+03:00

В квартире сгорела мебель, комнаты закоптились. Почему произошел пожар - устанавливают эксперты Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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В Орле 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. ЧП случилось нынешней ночью, с 14 на 15 ноября, на Наугорском шоссе.

Сообщение о пожаре спасателям поступило когда на часах было без четверти четыре. Горела квартира на третьем этаже.

- Для спасения и эвакуации людей были сформированы звенья газодымозащитников. Из горящей квартиры была спасена 47-летняя женщина, которую передали врачам скорой медицинской помощи. Из-за сильного задымления со смежных этажей были эвакуированы 15 человек. Из вышерасположенной квартиры был эвакуирован и госпитализирован ребенок 2019 года рождения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В квартире сгорела мебель, комнаты закоптились. Почему произошел пожар - устанавливают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU