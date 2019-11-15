СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-15T09:40:30+03:00

В Орле задержали магазинного вора, скрывавшегося от полиции два года Фото: Архив "КП"

Молодого человека из Мценска объявили в федеральный розыск, а нашли в областной столице

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В Орле задержали магазинного вора, скрывавшегося от полиции два года. Молодого человека из Мценска объявили в федеральный розыск, а нашли в областной столице.

Свою первую кражу из магазина 22-летний парень совершил еще в середине сентября 2017 года. Тогда он проник в торговое помещение, выбив окно. Спустя две недели он повторил эти действия уже в другом мценском магазине.

Следственный отдел МВД России «Мценский», изъял с места преступления отпечатки пальцев и обуви, провел оперативно-розыскных мероприятия и выяснил имя предполагаемого вора. Однако задержать его не удалось, парень исчез, и его объявили в федеральный розыск.

В ноябре молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска в Орле. В беседе с полицейскими он не стал отрицать свою причастность к совершенным преступлениям на общую сумму более 40 тысяч рублей.

- В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей, - сообщили «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU