Орловцы, сбывавшие элитный алкоголь без маркировок, пойдут под суд
Орловцы, сбывавшие дорогостоящий элитный алкоголь без маркировок, пойдут под суд. За полгода двое мужчин перевезли продукцию на 230 тысяч рублей.
Сейчас им грозит статья за незаконное хранение и перевозку с целью сбыта. Следствие уже завершило расследование уголовного дела и направило документы в суд.
- Следствием установлено, что обвиняемые, вступили в преступный сговор. С октября 2016 года по январь 2017 года хранили и перевозили дорогостоящую алкогольную продукцию в целях сбыта, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU