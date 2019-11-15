СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-15T09:04:20+03:00

Орловцы, сбывавшие элитный алкоголь без маркировок, пойдут под суд. Фото: СУ СК России по Орловской области

За полгода двое мужчин перевезли продукцию на 230 тысяч рублей

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Орловцы, сбывавшие дорогостоящий элитный алкоголь без маркировок, пойдут под суд. За полгода двое мужчин перевезли продукцию на 230 тысяч рублей.

Сейчас им грозит статья за незаконное хранение и перевозку с целью сбыта. Следствие уже завершило расследование уголовного дела и направило документы в суд.

- Следствием установлено, что обвиняемые, вступили в преступный сговор. С октября 2016 года по январь 2017 года хранили и перевозили дорогостоящую алкогольную продукцию в целях сбыта, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU