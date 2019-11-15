В Орле открылся детских технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-15T08:34:40+03:00

400 юных исследователей уже преступили к обучению

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Вчера, 14 ноября, в Орле состоялось открытие детского технопарка «Кванториум». На торжественное мероприятие в Дворец пионеров, на базе которого работает новая образовательная площадка, приехали первые лица города и области.

Ежегодно в технопарке планируют бесплатно обучать более 800 детейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Опробовал современное оборудование технопарка и глава региона Андрей Клычков. В интерактивном музее, где собраны экспонаты из области физики, природных явлений, электричества и астрономии, прикоснуться к науке мог каждый желающий.

Андрей Клычков побывал в интерактивном музее "Кварториума"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас в «Кванториуме» бесплатно занимаются 400 юных исследователей. Под руководством профессиональных ученых и аспирантов орловских вузов ребята проводят эксперименты и постигают сложные технические процессы. Всего в технопарке шесть научных лабораторий: «Автоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Промробоквантум», «IT-квантум» и «Хайтек-цех».

- Новый центр дополнительного образования Орловщины станет современной инновационной площадкой для интеллектуального развития детей и подростков, - сказал Андрей Клычков.

Интерактивные экспонаты технопарка интересны и детям, и взрослымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU