2019-11-14T18:32:43+03:00
Происшествия

Орловчанку избил и обокрал ее же знакомый

Возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Инцидент произошел в Орловском районеИнцидент произошел в Орловском районеФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловчанку ограбил и обокрал ее же знакомый. Приятель напал на женщину с кулаками и снял с ее руки золотой браслет. В инциденте разбираются полицейские.

Все произошло в Орловском районе. В местный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что у нее пропало ювелирное изделие. Рассказала она сотрудникам и то, что поссорилась со своим товарищем. Конфликт перерос в рукоприкладство, орловчанка потеряла сознание. Очнувшись, своего браслета уже не обнаружила. Под подозрение попал буйный приятель.

- В ходе оперативно – розыскных мероприятий полицейские установили, что к противоправному деянию причастен знакомый потерпевшей. После ссоры он похитил браслет и продал его, с чего выручил 4,500 тысячи рублей. В отношении мужчины сотрудники следственного отдела ОМВД России по Орловскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда мужчина будет под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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