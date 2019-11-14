Люди стоят, как в переполненной маршрутке: общественники раскритиковали очереди в больницах Орла
В Орле общественники просят прокуратуру и губернатора обратить внимание на очереди в больницах. Правозащитники общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» раскритиковали толпы людей у регистратуры в ожидании талонов.
Особенное недовольство общественных активистов вызвала Орловская областная клиническая больница. В организацию обратилась одна из пациенток, которая пожаловалась на битком набитое больными помещение и на то, что за два с половиной часа по очереди зашел только один человек.
- Люди стоят, как в переполненной маршрутке, соприкасаясь со всех сторон. Многие жалуются на тошноту и головокружение. Вентиляции и достаточных кресел нет. И самое неприятное, что аналогичная картина во многих медучреждениях. Подобные «мертвые живые очереди» нарушают права жителей на охрану здоровья, а системность свидетельствует о ненадлежащей организации медицинских услуг на уровне региона. - рассказал «Комсомолке» глава орловского отделения «Гражданского патруля» Кирилл Ишков.
Правозащитники уверены, что в вопросе должна разбираться прокуратура. Сейчас они готовят обращения в прокуратуру и губернатору.
«КП» следит за ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU