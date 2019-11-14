Орловец представит Россию на международном марафоне колясочников в Японии

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-14T10:48:05+03:00

Выпускник Болховского детского дома-интерната первый из нашей страны, кто принимает в нем участие

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16 ноября в японском городе Оита стартуют 39-й международный марафон колясочников. Впервые в истории участие в нем примет представитель России, выпускник Болховского детского дома-интерната Александр Скулыбердин.

Молодой человек недавно начал активно заниматься спортом. В этом году он принял участие в проекте «Скальный лагерь в Крыму» фонда «Жизнь в движении». Тогда инвалидная коляска не помешала Александру покорить вертикальные склоны горы Палвани-Оба и показать свою выносливость. Теперь орловец готовится представить нашу страну на международном уровне.

- Эмоции сейчас зашкаливают на максимуме. Когда предложили поехать на марофон, я изночально не поверил. Осознал что это происходит со мной, только когда визу и загранпаспорт оформляли. Сегодня вечером уже вылетаем в Японию, - рассказал "КП" Александр Скулыбердин.

В прошлом году в марафоне принимали участие 223 спортсмена: 45 человек из 15 стран мира и 178 спортсменов из Японии. На этот раз участников ожидается не меньше. Событие станет одним из самых масштабных с участием людей с инвалидностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU