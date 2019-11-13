Орловцам расскажут, как мыслят маркетологи

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-13T16:01:12+03:00

В мэрии Орла пройдет бесплатный семинар по маркетингу от московского специалиста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В мэрии пройдет бесплатный семинар от московского специалиста

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В Орле пройдет бесплатный семинар на тему: «Магия маркетинга: как маркетолог может манипулировать сознанием потребителя?». Горожанам расскажут, как мыслят специалисты по продвижению товаров и услуг, а также научат, как не попасться на рекламный крючок.

Организаторы обещают, что встреча с опытным московским маркетологом Анной Петуховой будет полезна как покупателям, так и продавцам.

- Участники семинара узнают об отличиях потребительских целей и подаче рекламы, а также исследованиях в области покупательского поведения человека, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Все гости двухчасового встречи получат сертификат, ценные знания и секреты продвижения бренда.

Зарегистрироваться на семинар можно по телефону 8 930 861 62 13.

КОГДА? ГДЕ?

14 ноября, 14.00

Большой зал администрации города (Пролетарская гора, 1)

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ИСТОЧНИК KP.RU