Еще три тысячи жителей Орловской области подхватили ОРВИ
В Орловской области за неделю более трех тысяч человек обратились в больницы с ОРВИ. В основном от острой респираторно-вирусной инфекции страдают дети.
По данным на 12 число, с 4 по 10 ноября в регионе зарегистрировано 3195 случаев заболеваний ОРВИ. От общего числа заболевших 66,7% - дети в возрасте до 14 лет. Эпидемии пока что не наблюдается.
Как сообщили "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, случаев заболевания гриппом на Орловщине на настоящий момент не выявлено. Прививки сделали 229,5 тыс. человек, что составляет 30,7% от численности населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU