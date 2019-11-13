2019-11-13T15:45:22+03:00
Политика

Андрея Клычкова наградили орденом

За вклад в развитие потребительской кооперации
Ольга СУПОНЕВА
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Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиФото пресс-службы Губернатора Орловской области
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Губернатора Орловской области Андрея Клычкова наградили орденом. Глава региона получил награду "За вклад в развитие потребительской кооперации" III степени.

- На федеральном уровне была отмечена высокая степень поддержки, оказываемой руководством Орловской области потребительской кооперации региона. Напомним, Орловский облпотребсоюз занимает первое место в системе потребительской кооперации Центрального федерального округа и второе место − в России, - сообщает пресс-служба Правительства региона.

Вручили орден Андрею Клычкову по поручению председателя Совета Центросоюза РФ Дмитрия Зубова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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