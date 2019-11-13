Андрея Клычкова наградили орденом
Губернатора Орловской области Андрея Клычкова наградили орденом. Глава региона получил награду "За вклад в развитие потребительской кооперации" III степени.
- На федеральном уровне была отмечена высокая степень поддержки, оказываемой руководством Орловской области потребительской кооперации региона. Напомним, Орловский облпотребсоюз занимает первое место в системе потребительской кооперации Центрального федерального округа и второе место − в России, - сообщает пресс-служба Правительства региона.
Вручили орден Андрею Клычкову по поручению председателя Совета Центросоюза РФ Дмитрия Зубова.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU