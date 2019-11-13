СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-13T15:33:19+03:00

В Ливнах ребенка обеспечили жизненно-важным лекарством только после суда Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Ливнах ребенка-инвалида обеспечили жизненно-важным лекарством только после суда. Девочка имела право на бесплатное получение необходимого ей препарата, но в Департаменте здравоохранения своевременно не сделали внеплановую закупку.

В результате мама ребенка обратилась с жалобой в прокуратуру. Ведомство провело проверку и подало в суд иск с требованием обязать Департамент предоставить ребенку лекарство.

- Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время девочка полностью обеспечена необходимым препаратом, а ее нарушенное право на льготное лекарственное обеспечение восстановлено, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU