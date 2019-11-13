В Ливнах ребенка обеспечили жизненно-важным лекарством только после суда
В Ливнах ребенка-инвалида обеспечили жизненно-важным лекарством только после суда. Девочка имела право на бесплатное получение необходимого ей препарата, но в Департаменте здравоохранения своевременно не сделали внеплановую закупку.
В результате мама ребенка обратилась с жалобой в прокуратуру. Ведомство провело проверку и подало в суд иск с требованием обязать Департамент предоставить ребенку лекарство.
- Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время девочка полностью обеспечена необходимым препаратом, а ее нарушенное право на льготное лекарственное обеспечение восстановлено, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU