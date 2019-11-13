2019-11-13T15:09:08+03:00
Недвижимость

В Орловской области управляющую компанию оштрафовали за долги

Муниципальное предприятие из Новодеревеньковского района задолжало за электроэнергию миллионы рублей
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области управляющую компанию оштрафовали за долги. Муниципальное предприятие из Новодеревеньковского района задолжало за электроэнергию миллионы рублей.

Долг перед поставщиком электричества у МУПа "Посад" накопился более чем в три миллиона рублей. Предприятие не торопилось оплачивать счета за потребленную энергию. Специалисты Орловского энергосбыта обратились в Ростехнадзор.

- Орловский энергосбыт обратился в Ростехнадзор с заявлением о привлечении к административной ответственности МУП «Посад» за непредоставление банковских и муниципальных гарантий оплаты задолженности за потребленную электроэнергию. Законные требования были проигнорированы: счета не были оплачены, банковские и муниципальные гарантии не обеспечены. Ростехнадзор признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения. Штраф составил 100 тысяч рублей, - рассказала "КП" Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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