Почти 6 тысяч орловцев получили льготы по земельному налогу
Почти 6 тысяч орловцев получили льготы по земельному налогу. В этом году жители региона пополнят бюджет на 271 миллион рублей.
Среди льготников оказались пенсионеры, председатели уличных, домовых и территориальных комитетов общественного самоуправления, а также ряд других категорий.
- Право самостоятельно устанавливать льготы по земельному налогу представительные органы муниципальных образований имеют в соответствии со статьей 387 Налогового кодекса, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.
Узнать полный список льгот можно в Интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU