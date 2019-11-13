СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-13T15:05:54+03:00

Почти 6 тысяч орловцев получили льготы по земельному налогу Фото: Архив "КП"

В этом году жители региона пополнят бюджет на 271 миллион рублей

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Почти 6 тысяч орловцев получили льготы по земельному налогу. В этом году жители региона пополнят бюджет на 271 миллион рублей.

Среди льготников оказались пенсионеры, председатели уличных, домовых и территориальных комитетов общественного самоуправления, а также ряд других категорий.

- Право самостоятельно устанавливать льготы по земельному налогу представительные органы муниципальных образований имеют в соответствии со статьей 387 Налогового кодекса, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Узнать полный список льгот можно в Интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU