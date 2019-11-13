В Орловской области пожар уничтожил склад с сеном и ячменем
Накануне, 12 ноября, орловские спасатели тушили охваченный пожаром склад. ЧП случилось в Покровском районе области, в деревне Вепринец.
О пожаре по телефону спасательной службы очевидцы сообщили, когда было одиннадцать вечера. Спасатели прибыли на место, складское помещение полыхало.
- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. Сгорело 120 тюков сена и три тонны ячменя, - рассказали "Комсомолке" о последствиях происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему разбушевался огонь и какова сумма ущерба - подсчитывают эксперты. К счастью, обошлось без жертв.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»