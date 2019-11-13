2019-11-13T14:57:58+03:00
Происшествия

В Орловской области пожар уничтожил склад с сеном и ячменем

ЧП случилось в Покровском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне, 12 ноября, орловские спасатели тушили охваченный пожаром склад. ЧП случилось в Покровском районе области, в деревне Вепринец.

О пожаре по телефону спасательной службы очевидцы сообщили, когда было одиннадцать вечера. Спасатели прибыли на место, складское помещение полыхало.

- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. Сгорело 120 тюков сена и три тонны ячменя, - рассказали "Комсомолке" о последствиях происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему разбушевался огонь и какова сумма ущерба - подсчитывают эксперты. К счастью, обошлось без жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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