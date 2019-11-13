У орловцев осталось четыре дня на выбор территории для благоустройства

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-13T14:49:59+03:00

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У жителей Орла есть еще четыре дня, чтобы выбрать территории для благоустройства в 2020 году. Онлайн голосование продлится до 17 ноября включительно.

На сегодняшний день проголосовало более семи с половиной тысяч человек (по данным на 12 ноября). За какие же городские локации отдают свои голоса орловцы? В лидерах - территория между Наугорским шоссе и улице Картукова, на втором месте сквер на Ливенской улице, ну а на третьем бульвар Космонавтов и Парк Победы.

- Территории, которые займут лидерские позиции, будут вынесены на рейтинговое очное голосование. Оно состоится в декабре 2019 года в четырех районах города. Каждый горожанин, которому исполнилось 14 лет, на специальной бюллетени сможет выбрать территории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году, - говорят в пресс-службе администрации Орла.

Проголосовать можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU