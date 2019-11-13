2019-11-13T14:51:02+03:00
Происшествия

В ночном пивбаре Орла правоохранителям пришлось утихомиривать дебош

51-летний посетитель бара перебрал с выпивкой и начал хулиганить
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В ночной пивнушке Орла правоохранителям пришлось утихомиривать очередной дебош. 51-летний посетитель бара перебрал с выпивкой и начал хулиганить, втянув в конфликт сотрудников заведения.

Инцидент произошел в Северном районе города. Посетители пивбара выпили и ближе к полуночи стали дебоширить. Персонал вызвал на подмогу росгвардейцев, те прибыли вовремя - конфликт из словесной перепалки перерос в драку. Однако так просто успокаиваться хулиганы не собирались.

- В момент задержания 51-летний житель Орловской области оскорблял силовиков нецензурными выражениями, безуспешно пытался скрыться с места происшествия. Вскоре гражданин был передан полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказал "Комсомолке" Сергей Захаров, помощник начальника Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, буйный посетитель бара не в первой имеет проблемы с законом: раньше он уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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