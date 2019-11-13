2019-11-13T11:30:21+03:00
Общество

«Росавтодор» выявил нарушения в ремонте моста «Дружбы» в Орле

Федеральное агентство направило официальное обращение в региональную прокуратуру
Наталья Меркулова
Поделиться:
«Росатодор» выявил нарушения в ремонте моста «Дружбы» в Орле«Росатодор» выявил нарушения в ремонте моста «Дружбы» в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» выявило нарушения в ремонте моста «Дружбы» в Орле. Проверка целевого использования средств и контроль качества были организованы еще с 4 по 15 февраля после обращения орловского депутата Евгения Косогова. В ходе работы специалисты ведомства обнаружили ряд нарушений.

После этого «Росавтодор» обратился в Департамент строительства Орловской области с поручением отчитаться в 5-дневный срок об исправлении нарушений. Однако по сей день ответ не пришел.

- 28 августа агентство направило официальное письмо с копией документа о выявленных нарушениях с просьбой провести проверку и сообщить о ее результатах в «Росавтодор». По состоянию на 30 октября, ответ из ведомства также не поступал, - сообщается в письме ФДА «Росавтодор» Евгению Косогову.

Скан письма разместили сегодня в сообществе в соцсетях «Без ям Орловщина».

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ремонт моста Дружбы»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области управляющую компанию оштрафовали за долги
Почти 6 тысяч орловцев получили льготы по земельному налогу
В Орловской области пожар уничтожил склад с сеном и ячменем
У орловцев осталось четыре дня на выбор территории для благоустройства
В ночном пивбаре Орла правоохранителям пришлось утихомиривать дебош
Орловцам могут подарить поездку на Байконур
На пешеходном переходе в Орле машина сбила 77-летнюю женщину
Орловских художников поздравили с юбилеем
В Орле аварийный дом на Калинина расселят за счет федерального бюджета
В Орловском районе завершили строительство детского сада
Орловчанка через суд вернула себе право на бесплатные поездки в центр гемодиализа
В Орле появился кабинет примирения для молодых супругов
В Ливнах с продажи сняли поросят без документов
Автолюбителям запретят парковаться в центре Орла из-за выставки оружия