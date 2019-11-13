«Росавтодор» выявил нарушения в ремонте моста «Дружбы» в Орле

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-13T11:30:21+03:00

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Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» выявило нарушения в ремонте моста «Дружбы» в Орле. Проверка целевого использования средств и контроль качества были организованы еще с 4 по 15 февраля после обращения орловского депутата Евгения Косогова. В ходе работы специалисты ведомства обнаружили ряд нарушений.

После этого «Росавтодор» обратился в Департамент строительства Орловской области с поручением отчитаться в 5-дневный срок об исправлении нарушений. Однако по сей день ответ не пришел.

- 28 августа агентство направило официальное письмо с копией документа о выявленных нарушениях с просьбой провести проверку и сообщить о ее результатах в «Росавтодор». По состоянию на 30 октября, ответ из ведомства также не поступал, - сообщается в письме ФДА «Росавтодор» Евгению Косогову.

Скан письма разместили сегодня в сообществе в соцсетях «Без ям Орловщина».

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ИСТОЧНИК KP.RU