2019-11-13T10:47:49+03:00
Спорт

Орловцам могут подарить поездку на Байконур

Почетные призы получат участники и гости Всероссийского юношеского турнира по бадминтону
Наталья Меркулова
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Орловцам могут подарить поездку на БайконурОрловцам могут подарить поездку на БайконурФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 17 ноября, в Орле стартует Всероссийский юношеский турнир по бадминтону в серии Гран-при (ранг три звезды). Участие в нем примут более 600 участников.

Соревнования пройдут на 10 кортах в ГРИНН-Центре. Одним из самых запоминающихся моментов обещает стать приветствие от экипажа Международной космической станции в адрес нашего города и участников турнира.

Кроме того, во время турнира Президент Федерация бадминтона Орловской области космонавт Александр Мисуркин подведет итоги нескольких творческих конкурсов: «Задай свой вопрос космонавту» и «Бадминтон – космический вид спорта». Принять участие в них могут как спортсмены, так и гости соревнований.

В качестве почетных призов победители получат ракетку известного космонавта и туристическую поездку на Байконур на старт космического корабля. С подробностями конкурса можно познакомиться здесь.

Завершит соревнования большой концерт рок-группы «7 Созвездий» из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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