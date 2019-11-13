СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-13T09:47:45+03:00

На пешеходном переходе в Орле машина сбила 77-летнюю женщину. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

С места аварии пострадавшую увезли в больницу Семашко

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На регулируемом пешеходном переходе в Орле машина сбила 77-летнюю женщину. С места аварии пострадавшую увезли в больницу Семашко.

Происшествие случилось вчера днем в районе дома №384 на Комсомольской. Пенсионерка переходила дорогу, когда на нее вылетел автомобиль «Додж Стратус». Управлял им 22-летний водитель.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и с места аварии бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу. После осмотра женщине назначили амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU