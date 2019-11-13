2019-11-13T09:26:40+03:00
Звезды

Орловских художников поздравили с юбилеем

В театре «Свободное пространство» прошел творческий вечер и награждение
Наталья Меркулова
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Орловских художников поздравили с юбилеемОрловских художников поздравили с юбилеемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 12 ноября, орловский союз художников отметил 80-летний юбилей. Главным праздничным событием стал творческий вечер в театре «Свободное пространство».

В театре «Свободное пространство» прошел творческий вечер и награждение орловских художников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В театре «Свободное пространство» прошел творческий вечер и награждение орловских художниковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Со сцены в адрес мастеров живописи, граффити, скульптуры, монументального и декоративного искусства звучали поздравления и благодарности от первых лиц Орла и Орловской области.

Лучшие орловские художники были отмечены Почетными грамотами губернатора, областного и городского совета народных депутатов, а также наградами «Союза художников России». Среди награжденных заслуженный художник РФ Иван Костомаров, заслуженный работник культуры РФ Любовь Топорова, а также Людмила Алексеева, Дмитрий Басарев, Валентина Олейникова, Ольга Сорокина.

Орловских художников поздравили с юбилеем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловских художников поздравили с юбилеемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гости торжественного вечера могли познакомиться с их творчеством, а также работами других орловских мастеров на юбилейной выставке. Завершился праздник большим концертом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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