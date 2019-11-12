В Орловском районе завершили строительство детского сада

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-12T17:44:23+03:00

Дошколят в микрорайоне «Болховский» ждут в конце 2019 года

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 ноября, на рабочем совещании в администрации Орловского района обсудили вопрос открытия детского сада № 8 в деревни Жилина (микрорайон «Болховский»). Строительные работы здесь уже завершены, настала очередь «генеральной уборки».

Как сообщает замглавы района по социальным вопросам Ольга Савенкова, территория детского сада приведена в порядок, а в самом здании запущен теплоноситель.

- Внутренние помещения полностью подготовлены. На этой неделе предстоит расставить мебель в группах. Оборудование, посуда, игрушки и прочий необходимый инвентарь уже закуплены и также займут свое место, - поясняет Ольга Савенкова.

До 25 ноября планируется подготовить учреждение к приемке Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора, а затем до 15 декабря получить лицензию на право осуществления образовательной деятельности.

Открыть детский сад планируют до конца 2019 года.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU