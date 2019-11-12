2019-11-12T17:44:23+03:00
Общество

В Орловском районе завершили строительство детского сада

Дошколят в микрорайоне «Болховский» ждут в конце 2019 года
Наталья Меркулова
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В Орловском районе завершили строительство детского сада. Фото: пресс-служба администрации Орловского районаВ Орловском районе завершили строительство детского сада. Фото: пресс-служба администрации Орловского района
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Сегодня, 12 ноября, на рабочем совещании в администрации Орловского района обсудили вопрос открытия детского сада № 8 в деревни Жилина (микрорайон «Болховский»). Строительные работы здесь уже завершены, настала очередь «генеральной уборки».

Как сообщает замглавы района по социальным вопросам Ольга Савенкова, территория детского сада приведена в порядок, а в самом здании запущен теплоноситель.

- Внутренние помещения полностью подготовлены. На этой неделе предстоит расставить мебель в группах. Оборудование, посуда, игрушки и прочий необходимый инвентарь уже закуплены и также займут свое место, - поясняет Ольга Савенкова.

До 25 ноября планируется подготовить учреждение к приемке Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора, а затем до 15 декабря получить лицензию на право осуществления образовательной деятельности.

Открыть детский сад планируют до конца 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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