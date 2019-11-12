СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-12T15:37:14+03:00

В мэрии Орла будет работать "кабинет примирения" для молодых семей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С семьями, оказавшимися на грани развода, будут работать профессиональные психологи

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В Орле появился кабинет примирения для молодых супругов. С семьями, оказавшимися на грани развода, будут работать профессиональные психологи, священники и уполномоченный по правам ребенка. Здесь семейным парам помогут пообщаться, разобраться в ситуации и не принимать решение «сгоряча».

Подобный проект реализуется в Орловской области и в Новосибирске в пилотном режиме.

- Мы хотим, чтобы молодые семьи могли бесплатно получать консультации психологов и тем самым снизить количество разводов, - поясняет Гульнара Сальникова, советник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

По данным Управления ЗАГС Орловской области за 9 месяцев 2019 года, в нашем регионе зарегистрировано 3 тысячи 634 браков, а расторгнуто 2 тысячи 452.

Работать кабинет примирения будет работать с понедельника по четверг в администрации Орла (кабинет №225) с 10:00 до 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU