СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-12T15:05:32+03:00

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В Ливнах с продажи сняли поросят без документов. Животных в наш регион привезли три фермера из Воронежской и Липецкой областей.

Нарушения обнаружили сотрудники Россельхознадзора во время рейда на рынке «Золушка». Владельцы 32 поросят не смогли предъявить необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

- В условиях неблагополучной обстановки ряда российских регионов по африканской чуме свиней это может привести к распространению опасного заболевания. В связи с этим виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа, а поросята сняты с реализации, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU