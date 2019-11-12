Автолюбителям запретят парковаться в центре Орла из-за выставки оружия
Автолюбителям запретят парковаться в центре Орла из-за выставки оружия. Поставить машину на стоянку не удастся в районе сквера Ермолова 16 ноября.
Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации города, ограничения будут действовать с 6.00 утра и до 15 часов дня. Перекроют площадку между памятником Н.С. Лескову и сквером Маяковского.
- В связи с проведением Орловским региональным благотворительным фондом «Победа» выставки оружия, посвященной закрытию Вахты Памяти — 2019, - добавили в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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