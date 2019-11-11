СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-11T12:40:08+03:00

Временные неудобства связаны с тем, что рабочие будут прокладывать участок тепловой сети Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 21 ноября по 6 декабря водителям лучше заранее планировать свой маршрут

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В Орле на две недели ограничат движение по улице 7 ноября. С 21 ноября по 6 декабря водителям лучше заранее планировать свой маршрут.

Временные неудобства связаны с тем, что рабочие будут прокладывать участок тепловой сети в районе дома №6 по улице Салтыкова-Щедрина. Как сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе администрации города, с 8.00 21 ноября до 17.00 6 декабря будет временно прекращено движение транспортных средств по ул. 7 Ноября.

Объезжать закрытый участок водителям рекомендуют по следующему маршруту: ул. 7 Ноября - ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Тургенева - пер. Георгиевский - ул. 7 Ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU