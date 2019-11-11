В Орловской области автомобиль с людьми едва не упал с обрыва
В Орловской области автомобиль с людьми едва не упал с обрыва в пруд. ЧП, которое к счастью завершилось благополучно, случилось в Малоархангельском районе.
Действия разворачивались в Малоархангельске. Сюда, ночью 10 ноября, пришлось выезжать спасателям. Как оказалось автомобиль "Нива" с двумя людьми внутри завис над обрывом. Самостоятельно "пленники" отечественного внедорожника выбраться не смогли, так как машина грозила свалиться в пруд. За дело взялись профессионалы.
- Пожарными совместно с сотрудниками полиции «Нива» была закреплена тросами к жесткой опоре. После этого они помогли людям выбраться из машины, - рассказали чем закончился инцидент в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»