СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-11T12:31:35+03:00

"Нива" с пассажирами зависла над прудом, вызволять "пленников" пришлось спасателям и полицейским

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В Орловской области автомобиль с людьми едва не упал с обрыва в пруд. ЧП, которое к счастью завершилось благополучно, случилось в Малоархангельском районе.

Действия разворачивались в Малоархангельске. Сюда, ночью 10 ноября, пришлось выезжать спасателям. Как оказалось автомобиль "Нива" с двумя людьми внутри завис над обрывом. Самостоятельно "пленники" отечественного внедорожника выбраться не смогли, так как машина грозила свалиться в пруд. За дело взялись профессионалы.

- Пожарными совместно с сотрудниками полиции «Нива» была закреплена тросами к жесткой опоре. После этого они помогли людям выбраться из машины, - рассказали чем закончился инцидент в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU