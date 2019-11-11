В Орловской области в пожаре пострадала 60-летняя женщина
В Орловской области в пожаре пострадала 60-летняя женщина. ЧП случилось накануне, 10 ноября, в Залегощенском районе.
Все произошло в деревне Грачевка. Пламя разбушевалось в частном жилом доме на три квартиры, сигнал о пожаре поступил, когда было около девяти часов вечера.
- Первой к месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда «Победное» и приступила к тушению пожара. В результате пожара в жилом доме выгорела одна из квартир на площади 50 квадратных метров. Кровля дома выгорела на площади 170 квадратных метров и обрушилась над квартирой на площади 50 квадратных метров, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
60-летнюю женщину удалось спасти. Ее госпитализировали в районную больницу. Почему разгорелся огонь - устанавливают эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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