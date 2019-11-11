Орловец не справился с управлением авто и вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-11T09:28:42+03:00

Орловец не справился с управлением «ВАЗ-2114» и вылетел в кювет. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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Орловец не справился с управлением авто и вылетел с дороги в кювет. 35-летний мужчина доставлен в больницу.

Как стало известно, авария произошла вчера утром на автодороге «Залегощь - Верховье – Хомутово - Красная Заря». Водитель «ВАЗ-2114» ехал в сторону Верховья, когда его развернуло.

Вылетев с проезжей части в кювет, автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен Верховскую ЦРБ, - сообщили «КП» УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU