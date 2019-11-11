Орловец не справился с управлением авто и вылетел в кювет
Орловец не справился с управлением авто и вылетел с дороги в кювет. 35-летний мужчина доставлен в больницу.
Как стало известно, авария произошла вчера утром на автодороге «Залегощь - Верховье – Хомутово - Красная Заря». Водитель «ВАЗ-2114» ехал в сторону Верховья, когда его развернуло.
Вылетев с проезжей части в кювет, автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен Верховскую ЦРБ, - сообщили «КП» УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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