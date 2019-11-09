Орловский мюзикл «Люди Ламанчи» произвел фурор на фестивале в Мичуринске

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-09T13:41:40+03:00

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Со 2 по 6 ноября на родине Владимира Зельдина в городе Мичуринске прошел Первый театральный фестиваль, посвященный великому актеру.

Его имя неразрывно связано с любимыми для многих поколений россиян фильмами: «Карнавальная ночь», «Укрощение строптивой», «Десять негритят». Всю свою жизнь он связал с кино и театром, продолжал выходить на сцену даже когда ему исполнился 101 год.

Театр "Свободное пространство" привез почетные награды в ОрелФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прошедший в его честь фестиваль собрал десять театральных коллективов из нескольких российских регионов. Орел представил театр «Свободное пространство» и спектакль «Люди Ламанчи».

Жюри возглавила народная артистка России Ольга Богданова. Она долгие годы была бессменной партнершей маэстро и с особой чуткостью оценивала каждый спектакль, который был связан с ним.

30 ноября спектакль вновь покажут на орловской сценеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Люди Ламанчи» в постановке режиссера Александра Михайлова, по признанию актрисы, обескуражили и взволновали ее до такой степени, что она с трудом сдерживала слезы. Члены жюри так прониклись глубиной чувств и образов спектакля, что безоговорочно и единогласно признали его лучшим на фестивале.

Особым призом в номинации «Воплощение образа» были награждены актеры, сыгравшие роли Альдонсы и Дон Кихота - Елена Симонова и Максим Громов.

Увидеть своими глазами и понять, что же так поразило Ольгу Богданову в орловском спектакле, можно уже 30 ноября. Мюзикл вновь покажут на сцене «Свободного пространства». Спешите приобрести билеты!

ИСТОЧНИК KP.RU