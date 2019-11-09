Мощь, проверенная временем: орловский «Текмаш» отметил 165-летие
Вчера, 8 ноября, торжественные поздравления от первых лиц Орла и Орловской области принимали сотрудники ПАО «Орелтекмаш», одного из старейших машиностроительных предприятий региона.
Почетные гости оценили технику "Орелтекмаш" изнутриФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Свою историю завод ведет еще с 1854 года. За 165 лет работы он прошел путь от мастерской, производящей молотки и чугунное литье, до высокотехнологичного предприятия военно-промышленного комплекса. В 2011 году завод вошел в состав корпорации «Проект-техника», которая провела усиленную модернизацию и нарастила объемы выпускаемой продукции.
Современный мобильный комплекс - это высокая технологичность и комфортФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В праздничный день «Орелтекмаш» организовала для жителей и гостей города выставку мобильного комплекса техники. Его мощь и масштабы поражают.
- Сегодня я посетил ряд орловских предприятий, работающих на оборону. В их числе и «Текмаш». Очень рад видеть, что здесь решают важные государственные задачи и не просто стоят на месте, а развиваются: новые станки, оборудование, современные технологии. Это вызывает большое уважение, - говорит Олег Бочкарев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.
В театре Тургенева сотрудников "Орелтекмаш" ждал праздничный концерт и почетные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На настоящий момент в предприятие трудится более 500 человек. Самые талантливые из них получили Почетные грамоты губернатора Орловской области, наградами и подарками. Не забыли в этот день и о ветеранах, людях посвятивших всю свою жизнь родному заводу.
ИСТОЧНИК KP.RU