2019-11-09T12:37:59+03:00
Общество

Мощь, проверенная временем: орловский «Текмаш» отметил 165-летие

Один из старейших заводов региона представил на выставке машины и оборудование, которое производит
Наталья Меркулова
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Мощь, проверенная временем: орловский «Текмаш» отметил 165-летиеМощь, проверенная временем: орловский «Текмаш» отметил 165-летиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 8 ноября, торжественные поздравления от первых лиц Орла и Орловской области принимали сотрудники ПАО «Орелтекмаш», одного из старейших машиностроительных предприятий региона.

Почетные гости оценили технику "Орелтекмаш" изнутри Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Почетные гости оценили технику "Орелтекмаш" изнутриФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Свою историю завод ведет еще с 1854 года. За 165 лет работы он прошел путь от мастерской, производящей молотки и чугунное литье, до высокотехнологичного предприятия военно-промышленного комплекса. В 2011 году завод вошел в состав корпорации «Проект-техника», которая провела усиленную модернизацию и нарастила объемы выпускаемой продукции.

Современный мобильный комплекс - это высокая технологичность и комфорт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Современный мобильный комплекс - это высокая технологичность и комфортФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В праздничный день «Орелтекмаш» организовала для жителей и гостей города выставку мобильного комплекса техники. Его мощь и масштабы поражают.

- Сегодня я посетил ряд орловских предприятий, работающих на оборону. В их числе и «Текмаш». Очень рад видеть, что здесь решают важные государственные задачи и не просто стоят на месте, а развиваются: новые станки, оборудование, современные технологии. Это вызывает большое уважение, - говорит Олег Бочкарев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

В театре Тургенева сотрудников "Орелтекмаш" ждал праздничный концерт и почетные награды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В театре Тургенева сотрудников "Орелтекмаш" ждал праздничный концерт и почетные наградыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На настоящий момент в предприятие трудится более 500 человек. Самые талантливые из них получили Почетные грамоты губернатора Орловской области, наградами и подарками. Не забыли в этот день и о ветеранах, людях посвятивших всю свою жизнь родному заводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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