СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-09T11:05:53+03:00

По данным органа статистики, сумма эта меньше чем 14 тысяч рублей

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Орелстат озвучил средний размер пенсии в регионе. По данным органа статистики, сумма эта меньше чем 14 тысяч рублей.

Как сообщил Орелстат, средний размер пенсии по данным на 1 октября 2019 года составляет 13 тысяч 739 рублей. По данным пенсионного фонда на это же число, на Орловщине проживает 268,8 тысяч пенсионеров.

Из них 185,3 тысячи страховые пенсии получают по старости, а 69,9 тысяч пенсионеров - по государственному обеспечению.

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ИСТОЧНИК KP.RU