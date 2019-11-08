9 ноября в Орле пройдет акция по сбору пустых бутылок и макулатуры

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-08T16:58:18+03:00

Завтра в Орле пройдет акция по сбору пустых бутылок и макулатуры Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На средства, полученные от их сбора, волонтеры помогут больному мальчику

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9 ноября в Орле пройдет благотворительная акция по сбору пустых бутылок и макулатуры. На средства, полученные от их сбора, волонтеры помогут больному мальчику.

Тимофею Соколову всего годик и 8 месяцев, но у него уже целый букет тяжелых заболеваний (спастический тетрапарез, шунтозависимая гидроцефалия и органическое поражение ЦНС) и нуждается в реабилитации.

Волонтерское движение «Второй шанс» и социальный эко-проект по сбору пластиковых крышек «Крышка-малышка» приглашают все неравнодушные жители города к сбору макулатуры, ПЭТ-бутылок, тары ПНД, алюминиевых банок от напитков и крышек.

Принести вторсырье можно в 7 пунктов приема. Их список можно увидеть на официальном сайте Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU