9 ноября в Орле пройдет акция по сбору пустых бутылок и макулатуры
9 ноября в Орле пройдет благотворительная акция по сбору пустых бутылок и макулатуры. На средства, полученные от их сбора, волонтеры помогут больному мальчику.
Тимофею Соколову всего годик и 8 месяцев, но у него уже целый букет тяжелых заболеваний (спастический тетрапарез, шунтозависимая гидроцефалия и органическое поражение ЦНС) и нуждается в реабилитации.
Волонтерское движение «Второй шанс» и социальный эко-проект по сбору пластиковых крышек «Крышка-малышка» приглашают все неравнодушные жители города к сбору макулатуры, ПЭТ-бутылок, тары ПНД, алюминиевых банок от напитков и крышек.
Принести вторсырье можно в 7 пунктов приема. Их список можно увидеть на официальном сайте Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU