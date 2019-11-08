СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-08T15:57:31+03:00

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Орловец, застреливший от обиды соседа, отправился в тюрьму. Примириться с помощью канистры с вином односельчанам не удалось.

Трагедия развернулась в одной из деревень Кромского района. Мужчины частенько ссорились, готовили друг другу обидные слова. Однажды один из них после очередной перебранки, решил напугать другого - взял охотничье ружье и пошел к дому односельчанина. Тогда конфликт уладила «канистру с вином».

Через пару месяцев ситуация повторилась. Кромчанин выпил самогона для храбрости и пошел с оружием к соседу. Однако шутка не удалась, когда сосед открыл дверь, он выстрелил в него в упор. Неприятель скончался на месте.

- За убийство соседа житель Кромского района проведет в колонии строгого режима 12 лет, с ограничением свободы на полтора года. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU