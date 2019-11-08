На образование в Орловской области потратят почти 261 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-08T13:33:41+03:00

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На модернизацию образования в Орловской области потратят почти 261 млн рублей. На эти средства в регионе планируют продолжить внедрение ИКТ-технологий и обновить материально-техническую базу образовательных учреждений.

Об этом во время своего Инвестиционного послания на 2020 год заявил губернатор Андрей Клычков. По его словам, изменения затронул 42 сельские школы. В них откроются центры углубленного развития «Точка роста». Кроме того, еще 28 общеобразовательных организаций в селах получат возможность обзавестись новой техников, сделать ремонт и переоснастить мастерские, учебные классы, сенсорные и игровые комнаты.

- Для интеллектуального развития детей и их досуга запланировано создание передвижного технопарка «Кванториум», обучение их в образовательном центре «Созвездие Орла». Также более 3 тысяч смогут совершенствовать свои технологические и гуманитарные навыки в Центрах «Точка роста», - подчеркнул Андрей Клычков.

Обратил внимание глава региона и на профессиональное образование. Техникум агробизнеса и сервиса, медицинский колледж и ОГУ им. Тургенева получат гранты на общую сумму более 57 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU