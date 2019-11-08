Орловские коммунальщики ищут работников
Спецавтобаза предлагает зарплату от 21 до 24 тысяч рублей
Орловские коммунальщики ищут работниковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
Орловские коммунальщики ищут работников на постоянной основе. Спецавтобаза по санитарной очистке города предлагает зарплату от 21 до 24 тысяч рублей.
- Все на данный момент в предприятии 20 вакантных мест, из них 12 на должность водителя и 8 трактористов, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.
Узнать подробности можно в отделе кадров спецавтобазы по телефону: 30-70-35.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU