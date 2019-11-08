СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-08T13:07:59+03:00

Спецавтобаза предлагает зарплату от 21 до 24 тысяч рублей

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Орловские коммунальщики ищут работников на постоянной основе. Спецавтобаза по санитарной очистке города предлагает зарплату от 21 до 24 тысяч рублей.

- Все на данный момент в предприятии 20 вакантных мест, из них 12 на должность водителя и 8 трактористов, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Узнать подробности можно в отделе кадров спецавтобазы по телефону: 30-70-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU