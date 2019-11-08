2019-11-08T12:52:02+03:00
Происшествия

Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд

Женщина признала вину, но от уголовного дела ее это не спасло
Наталья Меркулова
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Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под судМошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под судФото: Архив "КП"
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Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд. Женщина признала вину, но от уголовного дела ее это не спасло.

По версии следствия, она воспользовалась престарелым возрастом двоих потерпевших и завладела средствами на 111 тысяч 950 рублей. Эту сумму орловчанка в ходе расследования вернула.

- Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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