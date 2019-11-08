Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд
Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд. Женщина признала вину, но от уголовного дела ее это не спасло.
По версии следствия, она воспользовалась престарелым возрастом двоих потерпевших и завладела средствами на 111 тысяч 950 рублей. Эту сумму орловчанка в ходе расследования вернула.
- Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU