СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-08T12:52:02+03:00

Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд Фото: Архив "КП"

Женщина признала вину, но от уголовного дела ее это не спасло

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Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд. Женщина признала вину, но от уголовного дела ее это не спасло.

По версии следствия, она воспользовалась престарелым возрастом двоих потерпевших и завладела средствами на 111 тысяч 950 рублей. Эту сумму орловчанка в ходе расследования вернула.

- Сейчас уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU