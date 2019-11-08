СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-08T12:17:13+03:00

Стало известно, на каких улицах в Орле обустроят контейнерные площадки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завершить работы планируют за два месяца

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С понедельника, 11 ноября, в Орле начнутся работы по благоустройству территорий бункерных и контейнерных площадок. Аукцион на проведение ремонта состоялся 5 ноября.

Контракт на 762 тысяч 462 рубля выиграл МУП «Ритуально-обрядовые услуги города Орла». Теперь организации предстоит привести в порядок 23 площадки. В список обязательных работ входит устройство оснований, ограждений и подъездных путей.

- Работы должны быть завершены в течение 60 дней с даты заключения контракта с подрядчиком, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии города.

Самое большое число контейнерных площадок отремонтируют в Железнодорожном районе — ул. Грузовая, 75, ул. Новосильская, 163, ул. 1-я Курская, 258, ул. 5 Августа, 68, пер. Приовражный, 6, пересечение улиц Контактная и Крестьянская, переулка Окраинный и улицы Молодежной, переулка Гайдара и улицы Окраинной, улиц Севастопольская и Окраинная.

С полным списком территорий можно ознакомиться здесь. Всего же до 2021 года в Орле планируют создать и отремонтировать 69 площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU