2019-11-08T09:39:52+03:00
Звезды

На один день Орел превратился в «Джазовую провинцию»

Наш город присоединился к Международному фестивалю уже в 24 раз
Наталья Меркулова
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В Орле прошел Международный фестиваль "Джазовая провинция"В Орле прошел Международный фестиваль "Джазовая провинция"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 5 ноября, в Орел присоединился к ежегодному Международному фестивалю «Джазовая провинция». На один деть город превратился в столицу темпераментных и чувственных ритмов легендарной музыки.

На сцене театра Тургенева орловцев ждали выступления мировых звезд джазовой музыки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сцене театра Тургенева орловцев ждали выступления мировых звезд джазовой музыкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Джазовая провинция» - это одно из главных культурных событий не только для Орла, но и для всей страны. В нем принимают участие исполнители из Германии, США, Индонезии, Дании, Нидерландов, Чили, Великобритании, России, Грузии и многих других уголков мира.

«Джазовая провинция» - это одно из главных культурных событий не только для Орла, но и для всей страны Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Джазовая провинция» - это одно из главных культурных событий не только для Орла, но и для всей страныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Идея создания уникального передвижного фестиваля пришла курскому пианисту и композитору Леониду Винцкевичу еще в 1996 году. За это время концерт успел перерасти рамки привычных выступлений и превратился в площадку для общения.

- Все 24 года – мы с вами. Для нас большая честь быть в вашем городе. Я надеюсь, что музыканты, которые выступят на этот сцене расскажут вам что-то особенное, что вам запомнится, - обратился к орловцам Леонид Винцкевич.

На сцене театра имени Тургенева выступили такие звёзды мирового джаза, как Paul van Kemenade, SWEET MEGGS, Vintskevich & NEW ART, Eve Cornelious.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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