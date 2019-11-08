В Орле отметили 102-ую годовщину Октябрьской революции
Вчера, 7 ноября, в Орле отметили 102-ую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Празднование началось с торжественного шествия от Александровского моста к площади Ленина. Участники с красными бантами на лацкане несли флаги и транспаранты, с лозунгами коммунистической партии.
Празднование началось с торжественного шествия от Александровского моста к площади ЛенинаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
К собравшимся на митинг обратился Губернатор Орловской области Андрей Клычков.
- Вот уже больше века прошло с того момента когда революция изменила ход всей мировой истории. В результате Россия получила образованную молодежь, индустриализацию, победила фашизм. Сегодня важные задачи для нас - сохранение и преумножение тех завоеваний и успехов, которые были достигнуты в Советском Союзе, - сказал глава региона.
В завершении митинга его участнитники возложили цветы к памятнику Владимиру ЛенинуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Особое внимание в своем выступлении Андрей Клычков обратил на социальную поддержку жителей области. Он пояснил, что на эти цели направлено почти 68% всего регионального бюджета.
В завершении митинга возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.
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ИСТОЧНИК KP.RU