2019-11-08T09:02:36+03:00
Общество

В Орле отметили 102-ую годовщину Октябрьской революции

Празднование началось с торжественного шествия от Александровского моста
Наталья Меркулова
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В Орле отметили 102-ую годовщину Октябрьской революцииВ Орле отметили 102-ую годовщину Октябрьской революцииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 7 ноября, в Орле отметили 102-ую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Празднование началось с торжественного шествия от Александровского моста к площади Ленина. Участники с красными бантами на лацкане несли флаги и транспаранты, с лозунгами коммунистической партии.

Празднование началось с торжественного шествия от Александровского моста к площади Ленина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Празднование началось с торжественного шествия от Александровского моста к площади ЛенинаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К собравшимся на митинг обратился Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Вот уже больше века прошло с того момента когда революция изменила ход всей мировой истории. В результате Россия получила образованную молодежь, индустриализацию, победила фашизм. Сегодня важные задачи для нас - сохранение и преумножение тех завоеваний и успехов, которые были достигнуты в Советском Союзе, - сказал глава региона.

В завершении митинга его участнитники возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В завершении митинга его участнитники возложили цветы к памятнику Владимиру ЛенинуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особое внимание в своем выступлении Андрей Клычков обратил на социальную поддержку жителей области. Он пояснил, что на эти цели направлено почти 68% всего регионального бюджета.

В завершении митинга возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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