2019-11-07T16:49:17+03:00
Общество

Пост главы Управления Роскомнадзора Орловской области занял Юрий Гладких

Ранее он трудился на должности заместителя главы ведомства
Ольга СУПОНЕВА
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Юрий Гладких. Фото: 57.rkn.gov.ruЮрий Гладких. Фото: 57.rkn.gov.ru
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Пост главы Управления Роскомнадзора Орловской области занял Юрий Гладких. Ранее он трудился на должности заместителя главы ведомства.

В должность Юрий Александрович официально вступил с октября 2019 года. Ранее возглавлял регуправдение Роскомнадзора Александр Осипенко, в июне он оставил пост.

ДОСЬЕ

Юрий Гладких родился в 1964 году в Орловской области, в селе Русский Брод. В 1986 г. окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. Бонч-Бруевича по специальности «Радиосвязь и радиовещание». В разные годы трудился на должностях инженера, специалиста надзора Управления Госсвязи, с 2004 года занимал руководящие должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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