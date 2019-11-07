В Орловской области на переселение из аварийного жилья направят 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-07T16:38:12+03:00

Эти средства будут вложены в решение проблемы до 2024 года

Изменить размер текста: A A

В Орловской области на переселение из аварийного жилья направят больше полутора миллиардов рублей. Такие средства вложат в решение проблемы ветхого жилища до 2024 года.

Тему затронул губернатор области Андрей Клычков во время оглашения инвестиционного послания на 2020-й год накануне, 6 ноября. Было отмечено, что в 2019-м году на расселение орловцев из аварийных домов в регионе потратили 157 миллионов рублей.

- До сентября 2025 года в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» планируется расселить 137 многоквартирных домов. Более 3 тыс. орловцев отпразднуют долгожданное новоселье. В Орле расселением будут охвачено 127 многоквартирных домов или 44,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного аварийными до 1 января 2017 года, - отметил глава Орловщины.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU