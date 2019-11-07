2019-11-07T16:38:12+03:00
Общество

В Орловской области на переселение из аварийного жилья направят 1,5 млрд рублей

Эти средства будут вложены в решение проблемы до 2024 года
Ольга СУПОНЕВА
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Планы озвучил глава Орловской области Андрей КлычковПланы озвучил глава Орловской области Андрей КлычковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области на переселение из аварийного жилья направят больше полутора миллиардов рублей. Такие средства вложат в решение проблемы ветхого жилища до 2024 года.

Тему затронул губернатор области Андрей Клычков во время оглашения инвестиционного послания на 2020-й год накануне, 6 ноября. Было отмечено, что в 2019-м году на расселение орловцев из аварийных домов в регионе потратили 157 миллионов рублей.

- До сентября 2025 года в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» планируется расселить 137 многоквартирных домов. Более 3 тыс. орловцев отпразднуют долгожданное новоселье. В Орле расселением будут охвачено 127 многоквартирных домов или 44,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного аварийными до 1 января 2017 года, - отметил глава Орловщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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