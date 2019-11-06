Суд рассмотрит дело орловца, в пьяном угаре убившего сожительницу

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-06T17:10:50+03:00

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В Орловской области суд рассмотрит дело 46-летнего жители глубинки, в пьяном угаре убившего свою сожительницу. Он напал на нее с молотком и топором и прикончил ее.

Как выяснилось в ходе следствия, в июне 2019 года у себя дома орловец перебрал со спиртным. Завязался конфликт с женщиной и оппонент жестоко избил ее молотком и нанес несколько ударов топором по голове.От полученных ранений несчастная скончалась в больнице.

- В ходе следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU