Двоих орловцев поймали на покупке героина

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-06T17:11:39+03:00

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В Орле полицейские задержали двоих мужчина за хранение наркотиков. По оперативной информации, оба причастны к сбыту героина на территории региона.

Поймали дельцов наркополицейские в Советском районе города. При досмотре 28-летнего и 33-летнего мужчин оперативники нашли, предположительно, наркотическое вещество: один из задержанных хранил сверток в кармане куртки. Экспертиза подтвердила - это героин массой около полутора граммов. Теперь "от дел" орловцы отойдут, ведь их ждет наказание по закону.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, - сообщила "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU