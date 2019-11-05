СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-05T17:08:21+03:00

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В Орле рецидивист попытался угнать велосипед у подростка. 13-летний мальчик оставил транспорт без присмотра и чуть не лишился своего стального коня.

Инцидент произошел на улице Достоевского в Заводском районе города. Парень оставил велосипед в подъезде, пошел по своим делам. Нескольких минут угонщику хватило: он оседлал байк и был таков. Юный владелец транспорта не растерялся и забил тревогу, рассказал о случившемся родителям, тут же сообщили о краже и в правоохранительные органы. В итоге удалось «отбить» угнанный велосипед.

- Отец ребенка заметил злоумышленника, пытавшегося скрыться с места происшествия на украденном велосипеде. Совместно с прибывшими сотрудниками Росгвардии мужчина был задержан и передан полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала «Комсомолке» Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, угонщик до этого инцидента был неоднократно судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU