СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-05T13:57:27+03:00

Два пешехода в Орле попали в больницу из-за своей беспечности. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Каждый из них переходил дорогу вне пешеходного перехода

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На праздничных выходных два пешехода попали в больницу из-за своей беспечности. Каждый из них переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Первый случай произошел ночью в субботу, 2 ноября. Под Орлом, на подьезде к городу со стороны Мценска, под автомобиль «ВАЗ 2115» попал 43-летний мужчина. Он получил травмы и сейчас находится на амбулаторном лечении.

Аналогичное происшествие случилось вчера около восьми часов вечера на Раздольной. Водитель «Фольцваген Поло» не успел затормозить и сбил пешехода в районе дома №99А. 25-летний парень также переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и на «Скорой помощи» был доставлен в больницу и госпитализирован в отделение травматологии, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU