2019-11-05T12:24:21+03:00
Общество

Орловец продолжит стоять у руля следкома в Воронежской области

Владимир Путин подписал постановление о продлении полномочий Кирилла Левита
Наталья Меркулова
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Вчера, 4 ноября, вступил в законную силу приказ Владимира Путина о продлении полномочий генерал-лейтенанта юстиции Кирилла Левита на посту руководителя управление Следственного комитета в Воронежской области. Орловец возглавил ведомство соседнего региона в 2014 году и теперь продолжит исполнять свои обязанности еще ближайшие 5 лет.

Кирилл Левит начал свою службу с должности следователя в Заводском РОВД Орла. Еще в конце 90-х перешел работать в прокуратуру и успел пройти большой путь от старшего следователя до первого замруководителя регионального управления СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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