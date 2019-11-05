СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-05T11:02:12+03:00

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В Орле таксист-нарушитель учинил ДТП с пострадавшими. В столкновении легковушек два человека получили травмы.

Авария произошла в минувшие выходные. Вечером субботы, 2 ноября, 31-летний таксист ехал за рулем "Лады Ларгус" по Раздольной улице со стороны Бурова. Около девяти часов вечера он стал поворачивать на перекрестке улиц Раздольной и Кузнецова по зеленому сигналу светофора, однако не уступил дорогу иномарке "Опель" который шел прямо со встречного направления. Машины столкнулись.

- В результате ДТП пассажиры "Лады" - 34-летний мужчина и 36-летняя женщина получили травмы, - сообщили о последствиях аварии "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего же за минувшие праздничные выходные в регионе госавтоинспекторы зарегистрировали почти полсотни ДТП, 10 человек пострадало. К счастью, обошлось без погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU