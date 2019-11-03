Орловские поисковики подняли из реки Нугрь оружейный схрон

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-03T09:29:09+03:00

Его обнаружили во время исследования территории Бориловского сражения

Изменить размер текста: A A

В субботу, 2 ноября, в Знаменском районе на реке Нугрь из воды подняли 33 единиц стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Обнаружили схрон участники поискового объединения «Наследие», исследовавшие территорию легендарного Бориловского бронетанкового сражения.

Событие привлекло внимание сотрудников следственного управления, приехавших на место подъема оружия вместе со своими воспитанниками, кадетами Некрасовской школы-интерната. У них появилась уникальная возможность не просто узнать историю сражения, но и прикоснуться к ней.

Участники события активно наблюдали за водолазами-поисковиками. Фото: СУ СК России по Орловской области

- Ребята с большим интересом наблюдали за работой водолазов. После завершения подъема и осмотра находок, они захотели подробно изучить подвиг героев Бориловского сражения, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, Старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ЗНАЙ!

В июле 1943 года на реке Нугрь развернулось одно из самых жестоких сражений операции «Кутузов». Потребовалось 3 дня непрерывных боев, более 1300 единиц бронетехники и 12 тысяч человек, чтобы прорвать оборону врага и переломить ход битвы за Орловский плацдарм.

ИСТОЧНИК KP.RU