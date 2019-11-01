СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-01T14:10:56+03:00

Руководящий и личных состав УМВД России по городу Орлу и городские власти перейдут в режим круглосуточного дежурства и реагирования Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле силовики усилятся на период ноябрьских праздников. Безопасности горожан обещают уделить максимум внимания.

Тема обсуждалась на заседании антитеррористической комиссии города. К настоящему моменту полицейские со служебными собаками обследовали места скопления и отдыха людей, территории взяты под под круглосуточную охрану.

- Особую проверку полиция проведет в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, последователей фанатского движения,попадавших в поле зрения полиции. Кроме того рейдам подвернутся лица, у которых имеются разрешения на ношение огнестрельного оружия, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Руководящий и личных состав УМВД России по городу Орлу и городские власти перейдут в режим круглосуточного дежурства и реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU