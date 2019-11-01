В Орле силовики усилятся на период ноябрьских праздников
В Орле силовики усилятся на период ноябрьских праздников. Безопасности горожан обещают уделить максимум внимания.
Тема обсуждалась на заседании антитеррористической комиссии города. К настоящему моменту полицейские со служебными собаками обследовали места скопления и отдыха людей, территории взяты под под круглосуточную охрану.
- Особую проверку полиция проведет в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, последователей фанатского движения,попадавших в поле зрения полиции. Кроме того рейдам подвернутся лица, у которых имеются разрешения на ношение огнестрельного оружия, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Руководящий и личных состав УМВД России по городу Орлу и городские власти перейдут в режим круглосуточного дежурства и реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU