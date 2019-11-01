Мороз на время покинет Орловскую область

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-01T12:26:02+03:00

Заморозки, который царили последние дни в Орловской области, на время отступят Фото: Ольга СУПОНЕВА

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Заморозки, который царили последние дни в Орловской области, на время отступят. По прогнозам синоптиков, намечается тенденция к потеплению, однако грядущие выходные все еще будут холодными.

Как сообщает Росгдирометцентр, в субботу 2 ноября в Орле ночью -2, днем воздух прогреется до +5. Облачность переменная, небольшие осадки: дождь, снег. Ветер южный 4 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

В воскресенье, 3 числа, в темное время суток -1 градус, днем +4. Будет облачно, ожидается снег с дождем. Направление ветра такое же, правда он значительно усилится : до 8 м/с. Давление ниже нормы: 744-746 мм рт.ст.

В выходной и праздничный понедельник, 4 ноября, уже теплее. Ночью термометры покажут +3 градуса, днем прогреется до +9. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер все также будет дуть с юга, скорость 6 м/с, давление еще ниже: 743-744 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей рабочей неделе температура достигнет +12 градусов, что для ноября выше нормы. Будут идти дожди. Следите за прогнозами на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU